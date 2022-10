“PEOPLE” è IL SECONDO SINGOLO DAL NUOVO LP DI MICAH P. HINSON

Il prossimo 2 dicembre, via Ponderosa Music Records, Micah P. Hinson pubblicherà il suo decimo LP, “I Will Lie To You”, che arriva a quattro anni di distanza dal precedente, “When I Shoot You At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You”.

Il nuovo disco del musicista di stanza in Texas è stato prodotto dall’italiano Alessandro “Asso” Stefana dei Guano Padano, già collaboratore anche di PJ Harvey.

Dopo “Ignore These Days”, rilasciata qualche settimana fa, ora lo statunitense condivide un secondo singolo, “People”, che potete ascoltare qui sotto: il brano “è una versione Modern Folk della canzone di David Bazan, un uomo che ha avuto una grande influenza su di me quando ero la metà dell’uomo che sono oggi”, scrive Hinson sui suoi canali social.

Photo Credit: Eduardo, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons