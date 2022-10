FLORENCE + THE MACHINE è IL SECONDO HEADLINER DI I-DAYS 2023: UNICA DATA ITALIANA A MILANO IL 22 GIUGNO

Giovedì 22 giugno 2023 all’Ippodromo SNAI Milano arriva Florence + The Machine

Dopo l’annuncio del primo headliner degli I-Days 2023, Paolo Nutini, un altro grande nome si aggiunge al cartellone: Florence e la sua band saranno il secondo headliner della rassegna milanese, con l’unica data italiana prevista all’Ippodromo SNAI di Milano giovedì 22 giugno 2023.

L’artista è pronta a tornare in Italia a quattro anni dagli straordinari concerti del 2019 di Torino, Bologna e Milano Rocks, nell’appuntamento più importante dell’estate milanese, come headliner degli I-Days. Verranno annunciati nelle prossime settimane i nomi degli altri artisti che andranno a completare il cast degli I-DAYS 2023.

Questa data unica italiana sarà l’occasione per i fan italiani di ascoltare, oltre allo straordinario repertorio di Florence + The Machine, il suo nuovo album, “Dance Fever”, uscito a maggio 2022 e disponibile in una nuova versione live, “Dance Fever Live From Madison Square Garden”, già fuori in digitale e dal 14 aprile 2023 nei formati doppio CD e doppio LP.

Prezzi Biglietti

Posto Unico: € 45,00 + diritti di prevendita

PIT: € 60,00 + diritti di prevendita