TRACK: COBAIN JONES

Cobain Jones ha pubblicato la title track del suo nuovo EP “Realistic Dreams”, brano prodotto da uno dei suoi idoli, ovvero James Dean Bradfield nello studio dei Manic Street Preachers a Newport. Si tratta di un brano vivace e orecchiabile che si rifà proprio ai primi Manics (con un tocco più pop e meno stradaiolo se dobbiamo essere sinceri).

Il brano è ispirato dalla sfiducia di Cobain verso gli ideali di bellezza rappresentati dai social media e da “15 anni di stronzate alla Kardashian“, come spiega lui stesso: “Kylie Jenner ha team di estetisti e il miglior chirurgo estetico del mondo. Farsi riempire le labbra da un tizio di Ashton-under-Lyne non è la stessa cosa e non fa bene a nessuno. Le persone sono naturalmente belle“.

“James è stato molto categorico sul fatto che la canzone rimanesse mia e che fossi io a prendere le decisioni creative“, racconta Cobain. “James mi ha detto: ‘Questa è la tua canzone, è il tuo momento’. James sa cosa vuole, ma è molto aperto alle idee degli artisti, purché si sappia di cosa si sta parlando. Mi ha accolto e si è dimostrato assolutamente corretto. Fa anche una birra buonissima. Per me le due band più importanti di tutti i tempi sono i Beatles e i Manic Street Preachers. Suonare la Les Paul bianca di James è stato come tirare fuori Excalibur. Il giorno prima di andare a Newport, James mi ha chiamato. Ero nervosissimo, ma abbiamo chiacchierato di come sarebbe andata la sessione. Così sarei stato più tranquillo: sapevo che dovevo farlo e che ero lì per un motivo“.



Teniamo d’occhio il ragazzo di Manchester, le potenzialità ci sono. Eccome.

