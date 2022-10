FRANK CARTER UNISCE LE FORZE CON JAMIE T PER IL NUOVO SINGOLO “THE DRUGS”

Frank Carter & The Rattlesnakes hanno unito le forze con Jamie T: il gruppo punk londinese ha infatti appena rilasciato una nuova collaborazione con il menestrello di Wimbledon, “The Drugs”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Frank Carter spiega che “”The Drugs” è nato da lunghe conversazioni con gli amici, in cui si parlava dei danni che la dipendenza può provocare.”

Poi aggiunge: “”The Drugs” è stato scritto dopo alcune lunghe conversazioni con alcuni miei bellissimi amici che stavano lottando contro la dipendenza. La vita è un viaggio difficile, ma è più facile con dei buoni amici intorno. Jamie e io abbiamo parlato di fare musica per anni e quando mi ha chiesto di cantare sul suo brano “British Hell” ho colto al volo l’occasione. Quando gli ho chiesto di cantare su ‘The Drugs’ mi ha ricambiato il favore in perfetto stile”.

“Intorno al 2007, quando ho incontrato Jamie, era un periodo selvaggio per essere un giovane punk che navigava nell’industria musicale. Una delle cose che ho imparato molto presto è che gli amici sono difficili da trovare, ma quando li trovi devi tenerteli stretti. Jamie è mio amico da quando ci siamo incontrati nel backstage di un concerto ad Austin, in Texas. I Gallows avevano appena finito di suonare, io ero stato colpito da un pugno in faccia, lui è entrato e io gli ho fatto un maledetto sorriso e da allora siamo amici”.