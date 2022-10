GLI HOUSE OF LOVE TORNANO A NEW YORK DOPO 30 ANNI: ECCO ALCUNI VIDEO DI BRANI CLASSICI DAL LORO SHOW

Guy Chadwick sta guidando i suoi House Of Love in un tour americano, il primo dopo tantissimo tempo. Venerdì la band era al Gramercy Theater. L’ultimo concerto a New York risaliva a circa 30 anni fa, il 30 ottobre 1992 al The Academy di Times Square.

Gli House of Love stanno portando in tour il nuovo, splendido, album “A State of Grace“, dal quale hanno suonato alcune canzoni, ma la maggior parte della scaletta proveniva dai loro primi tre album classici. A quanto sembra, l’assenza di Terry Bickers non si sta affatto facendo sentire.