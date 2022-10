JESSE MALIN IN ITALIA PER TRE DATE A FEBBRAIO 2023

Dopo numerosi rinvii dovuti alla pandemia finalmente Jesse Malin tornerà nella nostra penisola nel mese di febbraio e potrà presentare ai suoi fan italiani il suo nono LP, “Sad And Beautiful World“, doppio album uscito a settembre 2021.

Saranno ben tre gli appuntamenti con il songwriter nativo del Queens, giovedì 23 al Druso di Bergamo, venerdì 24 al Bronson di Ravenna e sabato 25 al Corner Live di Mareno di Piave (TV): come ulteriore graditissima sorpresa è stata annunciata anche la presenza di Tommy Stinson, bassista dei Replacements, che si esibirà insieme a Jesse.

I biglietti per la data lombarda (20 € + d.p.) si possono già trovare su ‘Mailticket.it‘, quelli per il live romagnolo (20,70 €) su ‘Dice.fm‘, mentre non sono stati ancora comunicati i dettagli riguardo alle prevendite dello show veneto.

Photo Credit: erintheredmc, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons