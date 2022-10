QUARTO ALBUM DEI TELEMAN AD APRILE. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “SHORT LIFE”

Il prossimo 7 aprile, via Moshi Moshi Records, i Teleman pubblicheranno il loro quarto LP, “Good Time/Hard Time” (pre-order), che arriva a distanza di oltre quattro anni e mezzo dal precedente, “Family Of Aliens“.

Dice la press-release: “4 album, 1 uomo in meno, doppia energia: l’incredibile forza della natura dei Teleman torna a dare un senso al nostro mondo caotico e le loro parole di saggezza ci ricordano che anche quando le cose sembrano pesanti, la vita è preziosa.

La loro musica e il loro flusso di coscienza lirico si intrecciano mentre navigano verso nuovi inizi. Con il classico stile dei Teleman, “Good Time / Hard Time” è il loro disco più dancefloor-friendly fino ad oggi e ci siamo innamorati di loro ancora una volta.

Dopo l’abbandono del tastierista di lunga data Jonny Sanders per concentrarsi sul suo lavoro cinematografico e di design, Peter Cattermoul è ora alla guida delle tastiere e Hiro Amamiya scivola senza soluzione di continuità tra drum machine, batteria dal vivo e persino il bizzarro assolo di tastiera, catturando il rimbalzo di brani scelti dai loro DJ set come Metronomy o la classica disco di Boney M, Giorgio Moroder, la musica house degli inizi e le vibrazioni degli anni ’80, il tutto inzuppato nella loro miscela di malinconia edificante.”

Ad anticipare la release ecco il primo singolo, la opening-track “Short Life”, accompagnata da un video diretto proprio da Jonny Sanders, fratello del frontman.

Thomas Sanders spiega: “Questa canzone è un’affermazione del fatto che la vita è inestimabile e preziosa, anche se le cose possono sembrare pesanti. Spesso mi perdo per giorni e settimane in un luogo davvero basso dove aspetto solo di uscire dall’altra parte. In questi momenti di depressione mi aiuta a ricordare che la vita è breve, i giorni sono limitati, quindi cerchiamo di uscirne!”

“Good Time / Hard Time” Tracklist:

1. Short Life

2. Trees Grow High

3. Wonderful Times

4. Easy Now I’ve Got You

5. Cherish

6. Hello Everybody

7. I Can Do It For You

8. The Juice

9. Good Time/Hard Time

10. The Girls Who Care To Stay