ROBERT FORSTER DEI GO-BETWEENS ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM SOLISTA

Robert Forster, voce e co-fondatore dei The Go-Betweens, pubblicare il 3 febbraio il suo nuovo disco solista dal titolo “The Candle and the Flame” (etichetta Tapete).

Al disco collabora l’intera famiglia Forster: affiancano Robert infatti la moglie Karin Bäumler, la figlia Loretta e il figlio Louis già membro dei Goon Sax.

Da quando ci siamo incontrati, io e Karin abbiamo cantato e suonato insieme a casa nostra, e in questi giorni bui ci siamo rivolti di nuovo alla musica, ha scritto Robert in un messaggio sul suo sito web facendo riferimento alla recente malattia diagnosticata alla moglie.

Avevo una serie di nuove canzoni che ho scritto negli ultimi anni e abbiamo iniziato a suonarli insieme. Nostro figlio Louis passava spesso per un pasto e una chiacchierata e presto iniziò a unirsi a noi alla chitarra. Una notte, mentre sedevamo a gambe incrociate sul divano, dopo aver suonato una canzone, Karin alzò lo sguardo dal suo xilofono e disse: “Quando suoniamo, è l’unica volta che dimentico di avere il cancro”. È stato un grande momento .

L’album è prodotto da Victor Van Vugt, collaboratore di lunga data di Forster, e vanta le collaborazioni anche della bassista dei Go-Betweens Adele Pickvance e Scott Bromiley e Luke McDonald (The John Steele Singers) che già avevano affiancato il musicista sui dischi “Inferno” e “Songs To Play”.

Il primo singolo estratto da “The Candle and the Flame” è “She’s a Fighter”:

Sul brano Forster:

Ho scritto la musica per questo nel giugno 2021. Mi è piaciuta la melodia e l’energia veloce della canzone, ma non sapevo ancora di cosa si sarebbe trattato. Ai primi di luglio, Karin Bäumler, mia moglie e compagna di musica da trentadue anni, ha ricevuto una diagnosi di cancro. Alla fine di luglio, con una serie di sessioni di chemioterapia che stavano per iniziare, Karin mi parlava di lottare per la sua salute e di un percorso attraverso la chemioterapia alla guarigione. Mi è venuta in mente la frase “She’s A Fighter”. Mi è piaciuta. E ho capito subito che avrebbe funzionato con la mia nuova melodia. Avevo bisogno solo di un’altra battuta per il testo. “Fighting for good”. La canzone era finita. Avevo scritto la mia prima canzone di due versi. Avevo appena fatto i Ramones!

“The Candle and the Flame” tracklist:

1. She’s A Fighter

2. Tender Years

3. It’s Only Poison

4. The Roads

5. I Don’t Do Drugs I Do Time

6. Always

7. There’s A Reason

8. Go Free

9. When I Was A Young Man