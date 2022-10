TRACK: HIGHSCHOOL Only A Dream

Dopo l’uscita del loro EP di debutto “Forever At Last” lo scorso anno, recensito molto bene anche qui su IFB, il trio australiano HighSchool ha pubblicato il nuovo brano “Only A Dream”.

“Il processo di creazione di una canzone – dalla composizione alla registrazione, fino alla pubblicazione – di solito ci prende molto tempo“, dicono. “Lavoriamo su ogni dettaglio e facciamo circa 30 mix prima di essere soddisfatti. In questo senso, lavorare con Speedy Wunderground è stata una rivelazione. Completare la registrazione di un’intera canzone in un giorno e completare il mix il giorno successivo è stato liberatorio. Ci ha insegnato a essere economici e concisi e a non preoccuparci delle piccole cose. Dan Carey è un visionario ed è un piacere assoluto lavorare con lui. Siamo molto soddisfatti del risultato“.

Riuscite a immaginare un incrocio tra i primi Strokes e i Cure? Noi grazie ai deliziosi HighSchool si. Ed è una gran bella cosa.

