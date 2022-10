VIDEO: LES APACHES

Oggi la nostra anteprima è dedicata al primo singolo estratto dall’album d’esordio dei Les Apaches, affascinante progetto psych folk proveniente dalle paludi ravennati.

Un sound nato da session psych-folk, con accenni afro-francesi, mellotron echeggianti e bordoni drone degni del migliore La Monte Young.

Il brano si intitola “UN JOUR SANS FIN” e il 21 ottobre uscirà su tutte le piattaforme streaming. Il video è curato da Daniela Padularosa.

Dietro alla sigla Les Apaches ci sono Matteo Santini e Mattia Depaola, meglio conosciuti come Il Santo e Il Pinna.

Il brano è stato registrato presso lo Studio al Mare di Ravenna dal produttore Francesco Giampaoli, ed esce ufficialmente il 21 ottobre per la label di culto Brutture Moderne.

A parlarci di questo brano e di questo titolo così particolari è lo stesso Matteo Santini, leader del progetto: “..Un Jour sans fin..” La giornata del 22 Febbraio 2022, continua a ripetersi incessantemente, una data che non cambia mai anche se viene letta da sinistra o da destra, (22.02.2022). Una giornata che non cambia mai, che rimane invariata, fino a trovare in un paese dell’ Africa settentrionale una misteriosa iscrizione le cui parole sono disposte nella stesura grafica in modo da comporre un “quadrato magico”. “…C’est la fin, ma soerur mon ame, C’est la fin, j’avoue…”

Listen & Follow

Les Apaches: Facebook