Il nuovo disco dei Füxa è ideale per gli amanti di universi psichedelici anni settanta, corredati da sintetizzatori e drum machine che si affiancano ai paesaggi sonori creati dalle chitarre. Membri di Luna, Spacemen 3, Slowdive, Spectrum, Add N To (X), The Vacant Lots, Spiritualized, Slipstream affiancano Randall Neiman in una nuova avventura ai confini del cosmo, d’altronde “Space Is The Place” è da tempo il motto di questo ambizioso collettivo attivo dal 1995 che per l’artwork di questo lavoro si è affidato a James Marsh ideatore delle copertine dei Talk Talk.

Piloti sicuri e d’esperienza i Füxa che già in “Help Me Please” – cover degli Spectrum con Britta Phillips alla voce, Dean Wareham e Mark Refoy alle chitarre – prendono in mano i comandi e trascinano in territori familiari ma sempre piacevoli, con spiccate melodie e chitarre distorte al limite tra psych e shoegaze. “Mr. X” di nome e di fatto si sposta su territori vicini a synth ed elettro pop con un gusto à la James Bond e molta adrenalina. Decisamente riflessiva “Cluster Füxa” che funziona da intro perfetta per i riff kraut e l’atmosfera vivace di “Sun is Shining” il brano più lungo degli otto con i suoi sette minuti e mezzo di pure visioni psichedeliche tra Can e Neu.

Momenti disco punk (“Shadazz”) lasciano il passo a nuove grandi cavalcate come “Mary” modulata e distorta o “Real Wild Child” fedele cover di Johnny O’Keefe poi ripresa anche dai The Shadows e dall’Iggy Pop anni ottanta dove le melodie diventano giocose e impertinenti. “Mari” è il saluto finale, un altro strumentale ben teso che fa capire quanto i Tangerine Dream abbiano contato nella formazione dei Füxa.

“Covered In Stars” tira fuori il meglio da produttori come Stefan Persson e Richard Formby (già membro degli Spectrum di Sonic Boom oltre che collaboratore di Wild Beasts, Ghostpoet e Darkstar) e dal mixaggio curato da Simon Scott degli Slowdive. Costruisce sulle solide basi gettate da “Frequencies for Physical, Mental and Spiritual Healing”, “Electric Sound of Summer”, “Dirty Frequencies” con assoluta e sognante tenacia.