“HOW MANY DREAMS” E’ IL TITOLO DEL NUOVO DISCO DEI DMA’S. ASCOLTA IL SECONDO SINGOLO.

I DMA’S annuciano oggi il loro quarto album in studio.

“How Many Dreams?”, registrato a Londra con Stuart Price (Dua Lipa, The Killers, Pet Shop Boys) e Rich Costey (Sigur Ros, Muse, Foster the People), e completato nella ‘loro’ Sydney con Konstantin Kersting (Mallrat, The Jungle Giants), uscirà il 31 marzo su etichetta I OH YOU ed è anticipato dal primo singolo estratto “Everybody’s Saying Thursday’s The Weekend”.

Guarda il video del brano diretto da Joel Burrows:

Il chitarrista della band, che lo scorso agosto la band di Sydney aveva svelato un primo assaggio dal prossimo lavoro in studio “I Don’t Need To Hide”, Jonny Took ha così commentato il nuovo brano:

Questa canzone parla di lasciar andare le cose che ci appesantiscono e abbracciare il futuro con un senso di ottimismo. Entrare nella “luce giusta nei tempi bui.

L’ultimo disco dei DMA’S, “The Glow”, è uscito nel 2022.

“How Many Dreams?” tracklist

1. How Many Dreams?

2. Olympia

3. Everybody’s Saying Thursday’s The Weekend

4. Dear Future

5. I Don’t Need To Hide

6. Forever

7. Fading Like A Picture

8. Jai Alai

9. Get Ravey

10. 21 Year Vacancy

11. Something We’re Overcoming

12. De Carle

Credit Foto: Kalpesh Lathigra