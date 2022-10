JAMES YORKSTON E NINA PERSSON DEI THE CARDIGANS HANNO COLLABORATO CON THE SECOND HAND ORCHESTRA PER L’ ALBUM “THE GREAT WHITE SEA EAGLE” ATTESO A GENNAIO 2023

James Yorkston e Nina Persson dei Cardigans hanno collaborato con The Second Hand Orchestra per il nuovo album “The Great White Sea Eagle”, in uscita il 13 gennaio via Domino (pre-order). Si tratta del seguito dell’album “The Wide, Wide River” del 2021 a nome Yorkston e The Second Hand Orchestra.

“Tutti coloro che suonavano nella Second Hand Orchestra, a modo loro, sono tutti musicisti unici e colorati“, dice James a proposito della registrazione dell’album. “Non c’era nessuno che non sapesse cosa fare. Portavo loro le canzoni, ne iniziavamo una – io la suonavo, e la seconda volta gli altri iniziavano a cantare e a suonare, e quando l’avevamo fatto per tre o quattro volte, premevamo il tasto record ed eravamo pronti a partire. E la cosa bella è che tutti loro avevano la capacità di darsi spazio l’un l’altro e di inventare le loro parti basandosi su quello che gli altri suonavano, naturalmente, era un processo molto veloce, ed erano tutti così aperti, nessuno era egoista. Tutto era semplicemente bello. Mi piace la selvaticità del prodotto“.

Il primo brano estratto dall’album è “Hold Out for Love”.

The Great White Sea Eagle by James Yorkston, Nina Persson & The Second Hand Orchestra

Tracklist:

1. Sam And Jeanie McGreagor

2. An Upturned Crab

3. Keeping Up With The Grandchildren, Yeah

4. The Heavy Lyric Police

5. A Sweetness In You

6. A Forestful Of Rogues

7. Peter Paulo Van Der Heyden

8. Mary

9. Hold Out For Love

10. The Harmony

11. The Great White Sea Eagle

12. A Hollow Skeleton Lifts A Heavy Wing