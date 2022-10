JOHN CALE ANNUNCIA IL PRIMO ALBUM IN UN DECENNIO: “MERCY” ESCE A GENNAIO

John Cale annuncia “Mercy”, il primo album di canzoni originali in dieci anni.

Il disco, in uscita il 20 gennaio 2023 su Double Six / Domino, è anticipato dal nuovo singolo “Story Of Blood” brano che vanta il feat. di Weyes Blood:

In “Mercy”, Cale arruola alcune delle giovani menti più curiose della musica: Animal Collective, Sylvan Esso, Laurel Halo, Tei Shi, Actress. Sono solo alcuni degli artisti che entrano nella visione consumata del mondo di Cale e lo aiutano a riarredarla. Cale ha compiuto 80 anni a marzo e questo nuovo disco atteso per fine gennaio 2023 è la continuazione di una lunga carriera di lavoro con la meraviglia e l’ultima affascinante produzione della sua mente inquieta.

Cale commenta così il primo brano estratto:

Avevo ascoltato l’ultimo disco di Weyes Blood e mi sono ricordato della voce di Natalie. Ho pensato che se fossi riuscito a farla cantare con me sarebbe stato bellissimo. Una volta compresa la versatilità della sua voce, è stato come se avessi scritto la canzone pensando a lei per tutto il tempo. La sua gamma e il suo approccio alla tonalità sono state una sorpresa. C’è anche un piccolo passaggio in cui sembra Nico.

“MERCY” tracklist:

1. MERCY feat. Laurel Halo

2. MARILYN MONROE’S LEG (beauty elsewhere) feat. Actress

3. NOISE OF YOU

4. STORY OF BLOOD feat. Weyes Blood

5. TIME STANDS STILL feat. Sylvan Esso

6. MOONSTRUCK (Nico’s Song)

7. EVERLASTING DAYS feat. Animal Collective

8. NIGHT CRAWLING

9. NOT THE END OF THE WORLD

10. THE LEGAL STATUS OF ICE feat. Fat White Family

11. I KNOW YOU’RE HAPPY feat. Tei Shi

12. OUT YOUR WINDOW

Credit Foto: Madeleine McManus