NON CI SARANNO CANZONI DEGLI OASIS NEL DOC “KNEBWORTH 22”. LIAM GALLAGHER: “NOEL LE HA BLOCCATE”

In un tweet pubblicato oggi Liam Gallagher ha annunciato che “Knebworth 22”, il doc in uscita al cinema il 17 novembre e che celebrerà i due live del cantante di Manchester andate in scena lo scorso giugno nella storica location britannica, non conterrà brani degli Oasis.

Ad un fan che chiedeva proprio dell’eventuale presenza di canzoni della celebre band britpop nell’imminente film-concerto Liam Gallagher risponde via twitter:

No, non ci saranno canzoni degli Oasis, quello ‘schizzo arrabbiato’ le ha bloccate…e ha bloccato pure i pezzi degli Oasis che ho cantato per il tribute concert di Taylor Hawkins… è un piccolo uomo orribile.

No oasis songs as the angry squirt has blocked them he also blocked the oasis I sang for Taylor Hawkins tribute he’s a horrible little man — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 19, 2022

Lo scorso 3 e 4 giugno Liam Gallagher ha tenuto due live presso Knebworth Park location dove 26 anni prima i suoi Oasis si erano esibiti davanti a oltre 250.000 fan provenienti da tutto il mondo.