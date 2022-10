TRACK: VELVETEEN If You Could

I Velveteen sono nati in un appartamento a Londra e hanno al loro arrivo solo un paio di EP.

La band inglese sta per pubblicare, via Shelflife Records, il suo primo album, “Empty Crush” (in uscita a novembre) e proprio da questo lavoro è estratto il nuovo singolo “If You Could”.

La voce del cantante va a disegnare incantevoli melodie in mezzo al rumore costruito dalle chitarre, lasciandoci incantati sin dal primo ascolto: un’emozionante delizia shoegaze!

