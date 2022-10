VIDEO: BREANNA BARBARA

Manca meno di un mese all’uscita del sophomore di Breanna Barbara, “Nothin’ But Time”, in arrivo il prossimo 11 novembre via Fuzz Club Records a distanza di oltre sei anni dal suo esordio full-length, “Mirage Dreams”.

Registrato nei mesi appena precedenti l’inizio della pandemia, il nuovo LP è stato prodotto da Andrjia Tokic (Alabama Shakes), che aveva già lavorato con lei anche per il suo esordio.

“Io sono per il non aver paura della propria voce”, afferma la musicista di stanza a NYC. “La via d’uscita dai momenti più difficili è dentro di voi. Tu sei abbastanza.”

La statunitense condivide ora un nuovo singolo, “Weaning”, accompagnato da un video diretto da Velasco.

“”Weaning” è una canzone che mi ha seguito nel corso degli anni. Quando vado a registrare un nuovo album ho per lo più canzoni nuove, ma ce ne sono sempre un paio più vecchie che riemergono dal caveau. In passato, mi sono ritrovato in una relazione dopo l’altra e, una volta dentro, volevo sempre uscirne per un motivo o per l’altro. È stato uno schema che ho seguito per anni e che ha comportato molti sensi di colpa. Penso che la vita in generale ci richieda di staccarci da certe relazioni, a partire da nostra madre e fino alle versioni passate di noi stessi. Per me questa registrazione cattura davvero l’intensità e spesso il dolore che può derivare dal lutto di queste relazioni”, dice Breanna del brano.

Il pezzo, ricco di emotività, non nasconde la sua vena psichedelica, ma allo stesso tempo vi trovano spazio anche importanti chitarre dai profumi blues e sopratutto la splendida voce della statunitense: decisa e interessante!

Listen & Follow

