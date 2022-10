A GIUGNO JONI MITCHELL SUONERà IL SUO PRIMO CONCERTO DA HEADLINER DOPO 23 ANNI

Sono passati 23 anni dall’ultima volta in cui Joni Mitchell ha calcato un palco per una sua data live (tour americano del 2000 con una backing band che tra gli altri vantava tra le sue fila Herbie Hancock).

Adesso, stando a quanto dichiarato da Brandi Carlile al The Daily Show, la cantautrice è pronta a tornare dal vivo e il mese scelto per questo incredibile evento dovrebbe essere il prossimo giugno.

La Carlile, che si unì alla Mitchell nel set a sorpresa andato in scena al recente Newport Folk Festival di Luglio, si esibirà al Gorge Amphitheatre di Washington il 9 giugno, mentre il giorno successivo dovrebbe toccare proprio alla celebre cantautrice canadese prendere possesso della venue per un suo intero set.

Dall’intervista emerge inoltre che da anni e come cura adottata per il recupero dall’aneurisma al cervello che la colpì nel 2015, la Mitchell organizza jam con musicisti esprimendo in continuazione il desiderio di tornare ad esibirsi dal vivo.

Ritiratasi dalle scene nel 2015 in seguito ai sopracitati problemi di salute l’artista riappare solo 3 anni dopo in occasione del concerto tributo per i suoi 75 anni.

Nel 2020 James Taylor dichiarò, in un’intervista, che la Mitchell era a lavoro su un nuovo disco del quale ad oggi però non si sa ancora nulla.

Credit Foto: Library of Congress Life, CC0, via Wikimedia Commons