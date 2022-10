GUARDA IL PRIMO TRAILER DEL DOCUMENTARIO SULLA ELEPHANT 6 RECORDING CO.

Il 2019 è l’anno di uscita del primo documentario sulla storica etichetta indipendente Elephant 6 Recording Co.

All’epoca il film, diretto da C.B. Stockfleth e che ripercorreva la storia del collettivo di musicisti che orbitava intorno alla label e dal quale emersero formazioni come Neutral Milk Hotel, Apples In Stereo e Olivia Tremor Control, non ebbe una distribuzione su larga scala ma era possibile farselo spedire chiamando un numero telefonico fatto girare su flyer in varie città americane.

Ora, a tre anni di distanza e con significative aggiunte rispetto a quanto mostrato nella precedente versione, il documentario tornerà disponibili su più accessibili canali.

Il 10 novembre è prevista la premiere al DOC NYC film festival, saranno presenti per una sessione Q&A il regista, i produttori (Greg King e Lance Bangs) e Robert Schneider, storico produttore della label e mente degli Apples In Stereo, alla quale seguirà la distribuzione in streaming in territori USA.

Guarda il trailer: