GUARDA IL VIDEO DI “WINTER SOLSTICE”, IL NUOVO SINGOLO DEI PHOENIX DAL DISCO IN ARRIVO

Si chiama “Winter Solstice” il nuovo singolo dei Phoenix. Il brano è contenuto nel nuovo album di inediti “Alpha Zulu” (pre-order) in uscita il 4 novembre 2022 via Loyaute/Glassnote Records.

A quanto ci dino le note stamp, “Winter Solstice” è senza dubbio la canzone più malinconica del disco ed è l’unica traccia che non è stata composta dalla band insieme nello stesso studio: infatti è stata creata in due continenti diversi per la prima volta nella storia dei Phoenix. Il brano è stato costruito a partire da un lungo loop che i membri della band – Lauren Brancowitz, Christian Mazzalai e Deck D’Arcy – hanno inviato al frontman Thomas Mars, chiedendogli di registrare un flusso di coscienza, una canzone che alludesse ai loro pezzi classici come “Love Like A Sunset Pt. 1 and 2” e “Bankrupt”, ma che suonasse come qualcosa di completamente nuovo.

In concomitanza con l’uscita del singolo, la band condivide un video musicale diretto dai precedenti collaboratori di “Ti Amo” Warren Fu e Saoli Nash. Se “Winter Solstice” cerca di riempire il vuoto creato dalla distanza della pandemia, il video affronta il vuoto a testa alta. Riguardo al video, i registi hanno dichiarato: “Amiamo il ritmo lento e le composizioni pittoriche del cinema vecchio stampo. La cruda semplicità della pellicola ortocromatica e delle tecniche analogiche si adatta alla canzone come un guanto…se le canzoni avessero mani e bisogno di guanti“.

Ricordiamo che, dopo un lungo tour negli Stati Uniti che si è concluso di recente, la band è pronta a tornare sul palco a novembre e il tour europeo farà tappa all’Alcatraz di Milano, il 18 novembre.

Photo credit: Shervin Lainez