“HEAVY HEAVY” E’ IL TITOLO DEL NUOVO DISCO DEGLI YOUNG FATHERS

A quattro anni di distanza dal precedente “Cocoa Sugar” gli scozzesi Young Fathers annunciano il loro nuovo album.

“Heavy Heavy”, quarto album in studio per il trio che conterrà il già ascoltato brano “Geronimo”, uscirà il prossimo 3 febbraio su etichetta Ninja Tune.

Un nuovo estratto dal titolo “I Saw” è disponibile da oggi accompagnato dal video ufficiale diretto da David Uzochukwu:

La band, che ha interamente registrato da sola il disco nel proprio studio senza affidarsi alla collaborazioni di altri musicisti, ha descritto così il significato del titolo “Heavy Heavy”:

“Heavy Heavy” potrebbe essere uno stato d’animo, o potrebbe descrivere il granito levigato dei bassi che sostiene il suono… o potrebbe essere un cenno alla naturale progressione dei ragazzi verso gli uomini adulti e l’inevitabile pedaggio della vita, un gioioso fardello, relazioni, famiglia , lo slancio naturale di un gruppo che esiste da abbastanza tempo per assistere a enormi cambiamenti.

“Heavy Heavy” tracklist:

01 “Rice”

02 “I Saw”

03 “Drum”

04 “Tell Somebody”

05 “Geronimo”

06 “Shoot Me Down”

07 “Ululation”

08 “Sink Or Swim”

09 “Holy Moly”

10 “Be Your Lady”