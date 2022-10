NETFLIX: DAL 2023 LA CONDIVISIONE DELL’ABBONAMENTO SI PAGHERA’

La notizia che era nell’aria da tempo è ora ufficiale: a partire dal 2023 condividere l’abbonamento Netflix con utenti non facenti parte di un unico nucleo familiare avrà un costo.

Il nuovo provvedimento, per il quale oggi non si conosce esatta data di messa in campo ne la lista dei paesi nei quali sarà applicato, dovrebbe prevedere una tariffa extra, si parla di circa 3 dollari, per ogni utente che non vive “sotto lo stesso tetto” del titolare dell’abbonamento.

Il metodo è stato già partito in modalità test lo scorso agosto in alcuni paese del sud/centro America (Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras) innescando non poche polemiche da parte dei tanti utenti della celebre piattaforma di streaming.

Nel trimestre in corso Netflix ha toccato quota 2,4 milioni di nuovi iscritti, raddoppiando le stime previste dalla stessa società. I nuovi abbonati, la maggior parte residenti fuori dagli USA, hanno portato una crescita di ricavi del 13% in più rispetto al terzo trimestre del 2021. In Europa, Medio Oriente e Africa In tutto il mondo gli abbonati a Netflix sono 223 milioni.