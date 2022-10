TRACK: NéOMí

Dopo il suo EP d’esordio, “Before”, uscito a fine giugno via PIAS, Néomí è già pronta a ritornare con nuovo inedito.

La Speelman, infatti, ha appena rilasciato il nuovo singolo “Red Balloon”, che potete ascoltare qui sotto.

La musicista olandese originaria del Suriname spiega: “”Red Balloon” è stato scritto nell’inverno del ’21. Mi ero trasferita in una nuova casa con il mio ragazzo e stavamo attraversando un periodo difficile. Lui mi ha suggerito di scrivere una canzone insieme, così siamo andati al pianoforte, ci siamo seduti senza aver discusso molto e abbiamo lasciato parlare la musica. Non sapevamo che stavamo scrivendo una canzone di rottura quando, un paio di mesi dopo, ci siamo lasciati. Forse lo sapevamo, ma in quel momento eravamo molto soddisfatti di aver creato una canzone insieme. Amo ancora molto quell’uomo, ma l’amore è una cosa molto complicata, come potete capire. La canzone non era ancora finita, così mesi dopo decisi di finirla con un mio caro amico. Le ho dato una svolta, perché in quel momento il mio cuore è letteralmente scoppiato come un palloncino rosso. Ora spero solo che un giorno sarò sollevato come un bel palloncino rosso che non si è aperto.”

E poi aggiunge: “La canzone parla della consapevolezza di amare molto qualcuno, di voler stare ancora con qualcuno, di sapere che non funziona come vorresti, di sapere che presto potrebbe finire, di cercare di resistere, di lasciarsi andare, di perdersi e per questo sperare che un giorno si possa affrontare il fatto di aver lasciato andare quella persona e di sentirsi di nuovo bene senza di lei”.

Dopo un inizio triste dalla strumentazione minimale (solo voce e piano), il brano si fa più vivace, pur rimanendo sempre malinconico e dai ritmi bassi: un folk-pop riflessivo, ma estremamente dolce, toccante e sincero.

