TRACK: SOMOH

SOMOH è il nome d’arte con cui si sta facendo conoscere Sophia Mohan. Tra bedroom-pop e indie rock anni ’90, la fanciulla non nasconde affatto il suo amore per artiste come Beabadoobee o Soccer Mommy, muovendosi decisamente bene su quel solco intimo, personale e agrodolce che le due fanciulle stanno così bene tracciando.

Dopo il singolo “I’ve Been Saying This” e la collaborazione con Far Caspian per “Warning Sign”, SOMOH lo ha voluto anche come produttore del suo EP di debutto “A Plan To Get Home” atteso a marzo 2023. Intanto questa “Anything” è piacevole biglietto da visita.

Listen & Follow

SOMOH: Instagram