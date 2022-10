GLI ORBITAL SVELANO I DETTAGLI DEL NUOVO “OPTICAL DELUSION”. IL PRIMO ASCOLTO è UNA TRACCIA CON GLI SLEAFORD MODS.

Gli Orbital annunciano “Optical Delusion” nuovo disco in uscita il prossimo 17 febbraio a quasi 5 anni dal precedente “Monsters Exist”.

Il primo estratto è una collaborazione con gli Sleaford Mods dal titolo “Dirty Rat”:

Questa traccia è una gigantesca lettera maiuscola, ha spiegato Paul Hartnoll di Orbital parlando del pezzo.

Come nel Libro di Kells, dove la prima lettera riceve sempre il grande trattamento del monaco quando fa i suoi bordi illustrati. Ha quell’atmosfera da musica dance della vecchia scuola con pezzi di Cabaret Voltaire, anche pezzi di The Shamen. È un po’ punk rock, bello e rumoroso. Un tipo di traccia davvero rinfrescante, “sveglia”. E Jason è semplicemente fantastico!

Il fratello Phil aggiunge:

Penso che si tratti di dire alle persone di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Sai, tutti questi politici non vengono dal nulla. Qualcuno continua a votarli. Allora chi potrebbe essere…?

“Optical Delusion”, registato negli studi di Brighton degli Orbital, raccoglie collaborazioni anche di Penelope Isles, Anna B Savage e The Mediaeval Baebes.

L’anno scorso lo storico duo elettronico aveva remixato “I Don’t Rate You” brano degli Sleaford Mods contenuto nel disoc del 2021 “Spare Ribs”.

“Optical Delusion” tracklist:

1. ‘Ringa Ringa (The Old Pandemic Folk Song)’ (feat. The Mediaeval Baebes)

2. Day One (feat. Dina Ipavic)

3. Are You Alive? (feat. Penelope Isles)

4. You Are The Frequency (feat. The Little Pest

5. The New Abnormal

6. Home (feat. Anna B Savage)

7. Dirty Rat (with Sleaford Mods)

8. Requiem For The Pre Apocalypse

9. What A Surprise (feat. The Little Pest)

10. Moon Princess (feat. Coppe)