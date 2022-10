TRACK: CATT

Dopo “Wild Heart”, il singolo uscito lo scorso agosto, la cantautrice e polistrumentista tedesca CATT pubblica “Spell Me Free”. Il brano esce per ListenRecords Berlin ed è il secondo estratto dal suo nuovo album “Change”, in uscita il 24 marzo 2023.

Se con “Wild Heart” CATT aveva dato voce alla sua solarità, con “Spell Me Free” si concentra sul lato più intimista del suo repertorio, presentando una ballad che, partendo da un diffuso senso di tristezza, si sviluppa in un crescendo da pelle d’oca, fino a diventare un inno alla liberazione dai propri demoni.

“Spell Me Free” si addentra nel profondo, tra emozioni e sentimenti, e ne esce con nuove consapevolezze e una rinnovata energia. Non a caso il brano è nato durante un momento di riflessione in cui CATT si è “ritirata” fuori Berlino, con la sola compagnia dei suoi strumenti, dopo mesi passati in tour.

Ed è proprio questo concetto di libertà, che rifiuta schemi, costrizioni e ritmi frenetici, a creare una chiara continuità concettuale ed espressiva con il precedente singolo.

