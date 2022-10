VIDEO: STAIN The Mess Behind

“The Mess Behind” è il nuovo singolo degli alt-rocker pugliesi Stain, prima anticipazione da “Kindergarten Part II”, il loro terzo album in studio distribuito da ADA Music/Warner Music in uscita a inizio 2023.

In particolare questo EP è la continuazione dell’ultima pubblicazione della band, “Kindergarten Part I”, uscito autoprodotto nell’autunno del 2021. Il concept evidenziato in entrambe le uscite fa riferimento all’atteggiamento compositivo e relazionale che li ha caratterizzati nel processo creativo, ed anche all’asilo degli anni ’30 in cui il lavoro è stato registrato.

Allo stesso tempo, il nuovo corso della band si caratterizza per un’evoluzione e sound più maturo, camaleontico e ancora più sperimentale, come dimostrato da questo primo singolo estratto, raccontato dagli stessi ragazzi: “The Mess Behind sarà la traccia di apertura del nuovo album, dove subito si evince il carattere cangiante e una struttura insolita che si ritroverà in ogni canzone. Questo continuo variare è una sorta di parallelismo con il personaggio che viene descritto nel testo di The Mess Behind: è proprio da una calma apparente che nasce uno stato di confusione, alla continua ricerca di un’identità. Alla parte iniziale molto cadenzata e con una voce quasi sussurrata, segue un tappeto sonoro che aumenta sempre più la sua dinamica, quasi come uno stato euforico che cerca il suo spazio. Ed è proprio sul finale che quell’euforia è slegata, come un segno di liberazione: un pattern di chitarra distorta entra improvvisamente, accompagnata da suoni di synths, basso e batteria. Da lontano si riescono ad udire delle voci da stadio, che sostengono il cambiamento del protagonista, lo incoraggiano a perseguire la sua strada, pur non conoscendola“.



Il brano è accompagnato da un videoclip scritto e diretto dal videomaker Balto, ispirato al manga “Gogo monster” di Taiyō Matsumoto. A parlarcene sono sempre gli Stain, che in quanto ad ispirazioni e immaginario hanno sempre le idee chiarissime: “Una scatola che non serve a contenere oggetti ma diventa un’armatura contro tutto il mondo esterno. Una scatola che si trasforma e cambia insieme al suo abitante. In questo videoclip si evolve il racconto di un adolescente che affronta le difficoltà della crescita. In fondo tutti noi siamo, o siamo stati, il ragazzo della scatola.”

