ALBUM: BEVERLY KILLS

Arriva l’album d’esordio dei Beverly Kills band svedese di quattro elementi di stanza a Gothenburg che seguiamo da diverso tempo e che nella sua breve storia è già riuscita a crearsi un certo seguito.

L’album si muove su un post punk sognante contraddistinto dalla voce malinconica della cantante Alma Westerlund, il tutto viene ravvivato dai sintetizzatori, dalle chitarre e da agganci pop che soprattutto nei ritornelli catturano l’attenzione.

Composto nel periodo della pandemia che aveva causato l’annullamento del tour , con questo lavoro i Beverly Kills cercano di trovare nuove vie al loro sound nel quale basso e sintetizzatori sembrano avere sempre più rilevanza.

Vi segnalo la deliziosa “The Getaway” con la batteria incalzante e i sintetizzatori brillanti, “Fantasia” che dimostra che hanno spazi nel quale sviluppare la loro musica in maniere originale e incisiva, la potente “War of the Ants” e infine l’oscura “Chaos in Colour” uno dei pezzi migliori dell’album.

Kaleido by Beverly Kills

