ASCOLTA IL REMIX A CURA DEI IDLES DI “HEAVEN IS HERE” DI FLORENCE + THE MACHINE

Stiamo parlando spesso di Florence + The Machine ultimamente. Prima per il suo album nuovo, poi ovviamente per la data italiana già fissata nel 2023 a Milano e ora per la condivisione del remix di “Heaven Is Here” a cura degli IDLES.

“Gli IDLES sono una delle mie band preferite e da tempo volevo lavorare a qualcosa con loro“, spiega Florence. “Potrebbe essere strano per la gente pensarlo, ma vedo molta simbiosi in quello che facciamo in termini di performance dal vivo. La connessione prima di tutto. Rabbia gioiosa e unione. Molte persone avrebbero voluto che Heaven Is Here fosse più lungo. E credo che gli IDLES abbiano fatto un lavoro perfetto per trasformarlo in un brano dance che non perde nulla dello spirito che lo anima“.

Mark Bowen degli IDLES aggiunge: “Dance Fever è un album piuttosto catartico per me, parla molto del desiderio di liberarsi dall’esibizione ma anche dell’introspezione del bisogno stesso. Vive sulla linea di tensione tra il bisogno di liberazione e l’ottenerla (non è forse questa la parte migliore?), proprio come in ‘Heaven is Here’. Ho voluto assecondare questa tensione, ma anche liberare il pubblico con questo remix”.