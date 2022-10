GUARDA I CURE DEBUTTARE “I CAN NEVER SAY GOODBYE” IN POLONIA

GUARDA I CURE DEBUTTARE “I CAN NEVER SAY GOODBYE” IN POLONIA

Mentre si avvicinano a grandi passi le date dei Cure in Italia (31/10 Unipol Arena – Bologna, 01/11 Mandela Forum – Firenze, 03/11 Kione Arena – Padova e 04/11 Mediolanum Forum – Milano), prosegue il loro tour europeo e la band capitanata da Robert Smith continua a presentare brani inediti durante i suoi concerti nel vecchio continente.

Giovedì sera, per esempio, durante il loro live-show alla Tauron Arena di Cracovia il gruppo originario del West Sussex ha presentato la nuovissima “I Can Never Say Goodbye”, che potete ascoltare qui sotto in un filmato registrato da un fan.

“Mio fratello ha vissuto qui per molto, molto tempo. Questa canzone parla di lui”, ha detto Smith introducendo il nuovo brano durante gli encore: suo fratello Richard, venuto a mancare qualche anno fa, è stata un’importante influenza sulla vita di Robert.

Photo Credit: Markus Vortkamp, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons