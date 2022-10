I MOTLEY CRUE E I DEF LEPPARD A MILANO A GIUGNO 2023

Dopo il grande successo del loro tour negli Stati Uniti la scorsa estate, i Motley Crue e i Def Leppard torneranno a unire di nuovo le forze anche in Europa.

E’ previsto anche un appuntamento in Italia nel prossimo mese di giugno e più precisamente martedì 20 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

I biglietti per il concerto, di cui non conosciamo ancora i costi, saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 26 ottobre sui circuiti ‘Ticketmaster.it’, ‘Ticketone.it’ e ‘Vivaticket.com’.

“Ci siamo divertiti moltissimo a suonare negli stadi nel tour di quest’estate in Nord America e non vediamo l’ora di portare lo spettacolo in giro per il mondo con il The WORLD Tour nel 2023. Crueheads in America Latina e in Europa: preparatevi! Stiamo arrivando per voi e vogliamo vedervi finalmente tutti là fuori l’anno prossimo!”, hanno dichiarato i Mötley Crüe.

“Dopo essere finalmente ritornati sulla scena quest’anno con il monumentale tour estivo negli Stati Uniti e in Canada, siamo estremamente entusiasti di portare questo imponente tour negli stadi delle principali città di tutto il mondo, e di dare il via alle date europee partendo da Sheffield, dove tutto è iniziato per noi 45 anni fa. Non vediamo l’ora di vedervi lì, da qualche parte, presto!”, ha affermato Joe Elliott dei Def Leppard in un comunicato congiunto delle due band.

