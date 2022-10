VIDEO: BAZOOKA

I Bazooka hanno appena pubblicato, via Inner Ear Records, il loro quarto LP, “Kapou Allou (Somewhere Elsewhere)”.

La band originaria di Volos, ma di stanza ad Atene ha da poco rilasciato anche un nuovo singolo, la title-track “Kapou Allou”, accompagnato da un video diretto da Penny Liaromati.

Con questo nuovo pezzo, scritto per evadere e ritrovarsi in un mondo magico e umano, il gruppo greco, che canta nella sua lingua madre, ci porta su leggeri territori psych-rock, mentre in sottofondo le chitarre pian piano creano un attacco punk in continua crescita, disegnando contemporaneamente melodie dai sapori deliziosi: un gradito ritorno!

