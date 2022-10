BONO, NEL SUO NUOVO LIBRO, TORNA SULLA FACCENDA DEL 2014 DEL DISCO “REGALATO” AGLI UTENTI DI ITUNES: “ERAVAMO COME BABBO NATALE”

Bono, nel suo nuovo libro di memorie “Surrender: 40 Songs, One Story” (in arrivo il 1 novembre), in un estratto pubblicato dal The Guardian ha affrontato la controversia del 2014 in cui gli U2 hanno fatto in modo che il loro album “Songs Of Innocence” venisse scaricato automaticamente sui dispositivi di 500 milioni di utenti di iTunes.

Il cantante degli U2 si è assunto la piena responsabilità della manovra di marketing, che provocò notevoli reazioni da parte degli utenti ricevettero una copia gratuita del decimo album della band in modo non richiesto.

Nel suo libro Bono parla del rapporto di lunga data degli U2 con Apple, nato dall’incontro della band con il cofondatore di Apple, Steve Jobs, nel 2004. L’amministratore delegato si era rifiutato di pagare il gruppo in azioni Apple per l’utilizzo della loro musica in una pubblicità dell’iPod. Un decennio dopo, Bono si recò da Tim Cook, che aveva preso il posto di Jobs come CEO dopo la morte di quest’ultimo nel 2011, con l’idea di regalare il loro nuovo album. “Vuoi regalare questa musica?“. Bono ha ricordato la risposta di Cook. “Ma il senso di ciò che stiamo cercando di fare alla Apple non è regalare la musica. Il punto è assicurarsi che i musicisti vengano pagati“.

“No“, ho detto, “non credo che la diamo via gratis. Penso che ci paghiate e poi la regalate alla gente. Non sarebbe meraviglioso?… Penso che dovremmo darlo a tutti. Voglio dire, è una loro scelta se vogliono ascoltarlo“.

Bono ha continuato a riflettere sulla situazione. “Vedete cosa è appena successo? Si potrebbe chiamare vanagloria dell’ambizione. I critici potrebbero accusarmi di aver esagerato. Ma è così. Qual era la cosa peggiore che potesse accadere? Sarebbe come la posta indesiderata. Non è vero? Come prendere la nostra bottiglia di latte e lasciarla sulla soglia di ogni casa del quartiere. Non è così? Abbastanza. Vero“.

E ha aggiunto: “Il 9 settembre 2014 non abbiamo messo la nostra bottiglia di latte solo davanti alla porta, ma in ogni frigorifero di ogni casa della città. In alcuni casi lo abbiamo versato sui cornflakes della brava gente. Ad alcune persone piace versare il proprio latte. E altri sono intolleranti al lattosio“.

Il cantante ha poi precisato di essere l’unico membro della band responsabile: “Non Edge, non Adam, non Larry, non Tim Cook, non Eddy Cue“.



Bono ha proseguito: “All’inizio pensavo che si trattasse solo di una tempesta di internet. Eravamo Babbo Natale e avevamo fatto cadere qualche mattone mentre scendevamo dal camino con il nostro sacco di canzoni“, ha scritto. “Ma ben presto ci siamo resi conto di essere incappati in una discussione seria sull’accesso delle grandi tecnologie alle nostre vite. La parte di me che sarà sempre punk rock ha pensato che questo fosse esattamente ciò che i Clash avrebbero fatto. Sovversivo. Ma è difficile affermare di essere sovversivi quando si lavora con un’azienda che sta per diventare la più grande del mondo. Avevamo imparato una lezione, ma avremmo dovuto stare attenti a dove avremmo messo i piedi per qualche tempo. Non era solo una buccia di banana. Era una mina“.

Photo: Paul Jones, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons