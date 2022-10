PER ALEX TURNER I BRANI DEL NUOVO “THE CAR” SONO PIU’ CHE PRONTI PER ESSERE SUONATI IN UNO STADIO

Le canzoni degli Arctic Monkeys contenute nel nuovo album “The Car” sono mature per “stare in uno stadio“, ha dichiarato il cantante e chitarrista Alex Turner.

In una chiacchierata con NME, Turner ha affrontato il fatto che la sua band suonerà per la prima volta in assoluto in un tour negli stadi del Regno Unito la prossima estate, affermando che prima non era il momento giusto. “Non avrebbe avuto senso per noi suonare negli stadi prima di questo album“, ha detto Turner, “e non credo che fino ad ora fossimo mentalmente pronti“.

E ha aggiunto: “Non voglio anticipare i tempi e dire che alcune delle nostre canzoni “appartengono” a uno stadio, ma potrebbero sicuramente stare in uno stadio“.

Lo stesso Turner ha poi paragonato le canzoni di “The Car” a “A Certain Romance”, un brano tratto dal loro album di debutto, “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” del 2006.

“Ricordo che mentre stavamo registrando ‘A Certain Romance’ abbiamo avuto una conversazione con il produttore sull’assolo finale di chitarra“, ha detto Turner. “C’è qualcosa che accade alla fine di quel brano in cui infrangiamo alcune regole in un solo momento. Ci siamo concentrati sull’effetto [emotivo] degli strumenti rispetto alle parole – e mi sembra che da allora abbiamo cercato di farlo ancora e ancora“.

Nella stessa intervista Turner ha parlato anche della canzone del 2007 della band, “505”, che ha trovato “una nuova vita” tra i fan più giovani, visto che, recentemente, ha riscosso un successo virale su TikTok. All’inizio di quest’anno “505” ha superato i brani più conosciuti di gente come Eminem e Coldplay, registrando una media di 1,7 milioni di riproduzioni al mese solo su Spotify. Turner ha dichiarato che è stato “davvero commovente” assistere a una simile reazione, ma ha ammesso di essere in qualche modo confuso dal revival di “505”.

