THE C.I.A. (TY E DENéE SEGALL) ANNUNCIANO IL LORO SECONDO LP. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “IMPERSONATOR”

Dopo aver pubblicato il loro omonimo album d’esordio a dicembre 2018, The C.I.A. sono pronti a ritornare con un nuovo full-length, “Surgery Channel” (pre-order), in uscita il prossimo 20 gennaio via In The Red Records.

La band, formata da Denée Segall (vocals), Ty Segall (basso, percussioni) ed Emmett Kelly (basso, synth), lo ha registrato presso gli Harmonizer Studios, gli studi di proprietà dello stesso Ty.

“C’è qualcosa in “Surgery Channel” che è sterile e sporco allo stesso tempo. Forse è la sensazione di rabbia e sconfitta simultanea. Forse è quello che viene dopo. O forse si tratta dei brevissimi spazi silenziosi tra le note e le parole. Il ritmo non sarebbe nulla senza lo spazio vuoto. Le parole sono ritmo per i C.I.A.”, spiega la press-release.

Ad anticipare l’uscita ecco il primo singolo “Impersonator” accompagnato da un video diretto da Joshua Erkman e dalla stessa Denée Segall.

“Surgery Channel” Tracklist:

1. Introduction

2. Better

3. Inhale Exhale

4. Impersonator

5. Surgery Channel Pt. I

6. Surgery Channel Pt. II

7. Bubble

8. You Can Be Here

9. The Wait

10. Construct

11. Under

12. Over