MAYA HAWKE IN ITALIA A FEBBRAIO PER PRESENTARE IL SUO ALBUM “MOSS”

Volto familiare al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Robin in “Stranger Things”, Maya Hawke sarà in Italia il prossimo anno per presentare il suo secondo album “Moss”, uscito lo scorso settembre.

L’appuntamento è per sabato 25 febbraio 2023 in Santeria Toscana 31 a Milano. I biglietti saranno disponibili per il fan club dell’artista dalle 10 di mercoledì 26 ottobre e per tutto il pubblico dalle 10 di venerdì 28 ottobre sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Ecco i dettagli della data:

Sabato 25 Febbraio 2023

Milano, Santeria Toscana 31

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 22,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto.