UNCLE ACID & THE DEADBEATS IN ITALIA NEL 2023: DATA MILANESE A MAGGIO

Dopo averli visti sul palco prima dei Ghost qualche mese fa, Uncle Acid & The Deadbeats torneranno in Italia nel 2023. La band si esibirà in concerto a Milano il 16 maggio 2023 presso Santeria Toscana 31. In apertura suoneranno Gaupa e Blood Ceremony.

Biglietti disponibili da ora su Ticketone.

I dettagli della data:

UNCLE ACID & THE DEADBEATS

+ Blood Ceremony

+ Gaupa

16 maggio 2023 – Milano, Santeria Toscana 31

ORARI

Apertura cancelli: 18:00

Inizio concerti: 19:00

BIGLIETTI

https://www.ticketone.it/artist/uncle-acid-and-the-deadbeats/

Prezzo del biglietto in prevendita: €27 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa il giorno del concerto: €32