BONO: “IL PROSSIMO ALBUM DEGLI U2 SARA’ A BASE DI CHITARRE RUMOROSE, SENZA COMPROMESSI E IRRAGIONEVOLE”

Bono degli U2 ha dichiarato di voler pubblicare un album ispirato agli AC/DC nel prossimo futuro.

Parlando con il New York Times, Bono ha detto che l’album precederà “Songs Of Ascent”, il nuovo album di cui la band parla dal 2009. Bono ha dichiarato che “Songs Of Ascent” è quasi completo, ma per il momento è stato messo da parte perché la band vuole pubblicare “un album di chitarre rumorose, senza compromessi e irragionevole“.

Riflettendo sulle canzoni che la band ha realizzato negli ultimi anni e su quelle che vuole realizzare in futuro, Bono ha spiegato: “Tutti commettiamo degli errori. Il virus del progressive-rock si è insinuato e noi avevamo bisogno di un vaccino. La disciplina del nostro songwriting, ciò che rendeva gli U2 – melodia di alto livello, pensieri chiari – era sparita. Non è questo che facciamo, e possiamo fare quella roba sperimentale solo se abbiamo le capacità di scrivere canzoni“. Così siamo andati a scuola di songwriting, e siamo tornati e siamo a posto! In questi due album, “Songs Of Innocence and Experience”, il nostro songwriting è ritornato. Ora abbiamo bisogno di rimettere in moto la potenza del rock ‘n’ roll. Non so chi farà il nostro fottuto album rock ‘n’ roll. Vorresti quasi un AC/DC, vorresti Mutt Lange. L’approccio. La disciplina. La disciplina del songwriting. È questo che vogliamo“.

Photo: World Economic Forum, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons