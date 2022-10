GUARDA L’INTERO CONCERTO DEGLI ARCTIC MONKEYS AL KINGS THEATRE DI BROOKLYN

Lo scorso weekend gli Arctic Monkeys hanno pubblicato il loro ottimo settimo LP, “The Car“, nostro attuale “disco della settimana”.

Lo scorso 22 settembre la band di Sheffield aveva suonato per la prima volta in quattro anni da headliner negli Stati Uniti al Kings Theatre di Brooklyn: “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, il singolo più recente estratto dalla loro ultima fatica, era stato accompagnato proprio da un video registrato quella sera.

Ora il gruppo inglese decide di condividere l’intero concerto concerto, che comprende, tra le altre, anche le nuove “There’d Better Be A Mirrorball” e “Body Paint”, oltre a vecchio materiale.