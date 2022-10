TRACK: THE TUBS

Dopo l’ottimo EP, “Names“, uscito a luglio 2021, The Tubs sono finalmente pronti a fare il loro esordio sulla lunga distanza con “Dead Meat” (pre-order), in uscita il prossimo 13 gennaio via Trouble In Mind.

La band ora di stanza a Londra e formata dai due ex Joanna Gruesome Owen ‘O’ Williams e George ‘GN’ Nicholls ha condiviso anche un primo singolo, “Sniveller”, che potete ascoltare qui sotto.

“Questa canzone è ispirata a un mio vecchio gruppo, gli Snivellers. Era capitanata da Max Levy dei Garden Centre e l’idea era che lui incarnasse l’archetipo dello Sniveller, cioè il patetico, intrigante, viscido servitore che si allontana sempre lentamente dalle stanze del suo padrone. Volevo scrivere di come l’amore possa trasformare chiunque in un piagnone”, dice Williams del pezzo.

Il brano, che vede la partecipazione di Alanna McArdle, ex cantante dei Joanna Gruesome, ai backing vocals, si muove tra un prorompente ritmo post-punk che dona una spinta propulsiva alla canzone, e deliziose e romantiche melodie a cui The Tubs ci hanno sempre abituato: un esaltante e piacevolissimo primo assaggio!

