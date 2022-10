VAN MORRISON: IL NUOVO DISCO ISPIRATO ALLO SKIFFLE ESCE A MARZO 2023

Non deve sorprendere che Van Morrison abbia realizzato un album ispirato allo skiffle. L’amore di Van Morrison per lo skiffle risale alla sua infanzia. Frequentava il famoso negozio di dischi Atlantic Records di Belfast, dove ascoltava il folk, il blues e il jazz del primo Novecento di artisti del calibro di Lead Belly e Jelly Roll Morton. Così, quando ascoltò la versione di Lonnie Donegan di “Rock Island Line”, capì subito cosa stava creando. In breve tempo, Van Morrison cominciò a suonare in una band skiffle a scuola.

A distanza di decenni, Van Morrison rivisita il suo amore per questo genere con il nuovo album “Moving On Skiffle”, che uscirà il 10 marzo 2023. L’artista irlandese presenta l’album condividendo il suo singolo principale “Streamline Train”:

“Moving On Skiffle” lo vede appropriarsi di uno stile tipico inglese che esplose in Gran Bretagna a metà degli anni Cinquanta e infonderlo con un livello di raffinatezza e di soul che non aveva mai avuto. L’album, composto da 23 tracce, va al cuore della musica che Van Morrison ha abitato fin da quando, a sei anni, frequentava i fumosi locali dell’Atlantic Records di Belfast. Contiene anche canzoni che sottolineano, nei loro messaggi sull’importanza della libertà e del vivere alle proprie condizioni, la sua filosofia di vita.

Il cantautore racconta:

Andavo ancora a scuola quando mi sono esibito con una band di skiffle: un paio di chitarre, una washboard, un basso a cassa. Conoscevo già le registrazioni di Lead Belly e quando ho sentito la versione di Lonnie Donegan di “Rock Island Line” ho capito intuitivamente cosa stava creando, sapevo che era quello che volevo fare. È stata come un’esplosione. Questo disco riprende le canzoni di quell’epoca

Il nuovo singolo è “Streamline Train”, scritto negli anni ’30 dal bluesman del Mississippi Red Nelson. La canzone fu resa popolare quando il gruppo Skiffle The Vipers la portò nella classifica dei singoli del Regno Unito nel 1957.

Tra i collaboratori principali dell’album figurano Dave Keary (chitarre), Pete Hurley (basso), Colin Griffin (batteria) e Sticky Wicket (washboard). Anche l’attuale beniamino del brit folk Seth Lakeman contribuisce con il violino a cinque canzoni.

“Moving On Skiffle” tracklist:

1. Freight Train

2. Careless Love

3. Sail Away Ladies

4. Streamline Train

5. Take This Hammer

6. No Other Baby

7. Gypsy Davy

8. This Loving Light of Mine

9. In The Evening When the Sun Goes Down

10. Yonder Comes A Sucker

11. Travellin’ Blues

12. Gov Don’t Allow

13. Come On In

14. Streamlined Cannonball

15. Greenback Dollar

16. Oh Lonesome Me

17. I Wish Was An Apple On A Tree

18. I’m So Lonesome I Could Cry

19. I’m Movin’ On

20. Cold Cold Heart

21. Worried Man Blues

22. Cotton Fields

23. Green Rocky Road

Credit Foto: Bradley Quinn