ANDREW BIRD SI UNISCE A PHOEBE BRIDGERS PER IL NUOVO BRANO “I FELT A FUNERAL, IN MY BRAIN”

ANDREW BIRD SI UNISCE A PHOEBE BRIDGERS PER IL NUOVO BRANO “I FELT A FUNERAL, IN MY BRAIN”

Andrew Bird rilascia oggi un nuovo brano: “I Felt a Funeral, In My Brain”, il cui testo è un adattamento di un poema omonimo di Emily Dickinson, è un duetto con Phoebe Bridgers.

Ascolta il brano, primo inedito del cantautore dalla pubblicazione del suo ultimo disco, “Inside Problems”, uscito ad inizio anno:

Mi sono imbattuto in questa poesia di Emily Dickinson e l’ho trovata la descrizione più vivida di un mondo interiore che abbia mai incontrato ha raccontato Bird

È diventata una ispirazione per le canzoni di “Inside Problems”. Con chi cantarla se non con Phoebe Bridgers? Le ho mandato una demo e quindi eccoci qua. Grazie all’editore della signora Dickinson presso la Harvard University Press per averci permesso di usare questa poesia. A quanto ho capito, le sue poesie non sono state pubblicate come le intendeva fino agli anni ’50, cioè senza la mano pesante dei suoi editori maschi.

Credit Foto Andrew Bird: David Black

Credit Foto Phoebe Bridgers: Frank Ockenfels