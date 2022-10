I QUASI ANNUNCIANO IL LORO PRIMO ALBUM IN 10 ANNI. ASCOLTA IL SINGOLO “QUEEN OF EARS”.

Dopo quasi nove anni e mezzo dall’uscita del loro nono LP, “Mole City”, i Quasi ritorneranno il prossimo 10 febbraio, via Sub Pop Records, con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Breaking The Balls Of History” (pre-order).

Sam Coomes e Janet Weiss lo hanno registrato e prodotto a Seattle insieme a John Goodmanson (Sleater-Kinney, Bikini Kill).

“Quando sei più giovane e fai parte di una band, fai dischi perché è quello che fai”, dice Sam. “Ma questa volta, l’intera faccenda ha avuto un senso in un modo che era unico per le circostanze”. Janet aggiunge: “Non si può più investire nel futuro. Il futuro è adesso. Fatelo ora se volete farlo. Non rimandare. Tutte quelle cose di cui ci si rende conto solo quando è quasi troppo tardi. Potrebbero sparire in un secondo”.

Il primo singolo si chiama “Queen Of Ears” ed è accompagnato da un video diretto da Patrick Stanton.

“Breaking The Balls Of History” Tracklist:

1. Last Long Laugh

2. Back In Your Tree

3. Queen Of Ears

4. Gravity

5. Shitty Is Pretty

6. Riots & Jokes

7. Breaking The Balls Of History

8. Doomscrollers

9. Inbetweenness

10. Nowheresville

11. Rotten Wrock

12. The Losers Win

Credit Foto: John Clark