SESTO LP DEI FUCKED UP A FEBBRAIO 2023. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “ONE DAY”

Il prossimo 27 gennaio, via Merge Records, i Fucked Up pubblicheranno il loro sesto LP, “One Day” (pre-order), che arriva dopo poco più di quattro anni dal precedente, “Dose Your Dreams“.

L’album, che prende il nome dal tempo impiegato per scriverlo e registrarlo, nasce da un’idea del chitarrista Mike Haliechuk, che ha lavorato ai 10 brani in tre sessioni di otto ore per cercare di distillare il suono principale dei Fucked Up.

“Dopo aver fatto parte di una band per così tanto tempo, si perde la cognizione di quale sia il proprio sound”, ha spiegato in un comunicato. “Ventiquattro ore possono sembrare un tempo lungo, ma si possono fare molte cose anche in quel momento. Può sembrare un’eternità e un minuto allo stesso tempo. Se lavori a qualcosa per un giorno, può finire per essere davvero speciale”.

Il batterista Jonah Falco ha aggiunto: “Ho ricevuto un’e-mail da Mike che diceva: “Ho fatto questo disco in un giorno e voglio che tu ci registri la batteria, ma non puoi ascoltarlo prima di entrare in studio”. Ho visto strati su strati di loop di chitarra, mi sono tuffato a capofitto e ne sono uscito con un disco finito”.

Ha continuato: “Questo disco parla di come vediamo il tempo che passa nelle nostre vite. Rappresenta la realizzazione di quello che è sempre stato il processo di songwriting dei Fucked Up, ovvero la genesi di un’idea da una persona agli altri membri. Tutto lo sviluppo è avvenuto spontaneamente con questo album, il che significa che non c’è stato tempo per fare ripensamenti. Bisognava essere fiduciosi.”

Intanto la band punk-rock canadese ha condiviso un primo singolo, la title-track “One Day”, accompagnato da un video diretto da Colin Medley.

“One Day” Tracklist:

1. Found

2. I Think I Might Be Weird

3. Huge New Her

4. Lords Of Kensington

5. Broken Little Boys

6. Nothing’s Immortal

7. Falling Right Under

8. One Day

9. Cicada

10. Roar

Credit Foto: Jeaninne Kaufer