SETTIMO LP DEI LADYTRON A GENNAIO 2023. ASCOLTA IL SINGOLO “CITY OF ANGELS”

A quattro anni dall’uscita dal loro omonimo sesto album, i Ladytron torneranno il prossimo 20 gennaio, via Cooking Vinyl, con un nuovo full-length, “Time Arrow” (pre-order).

Bellezza, disponibilità, fragilità della cultura che circonda l’uomo e l’euforia di liberarsi da tutte le strutture che condizionano l’esistenza sono i temi racchiusi in “Time’s Arrow”, tra melodie cristalline avvolte in trame ghiacciate e arpeggi increspati, shoegaze e suoni industrial che si combinano nel carattestico stile electro-pop che da sempre contraddistingue la band.

Lo stato d’animo di “Time’s Arrow” è stranamente ottimista, liberatorio e persino utopico. Hanno lasciato la distopia alle spalle? “Ci siamo già“, sottolinea la frontwoman Helen Marnie.

Ad anticipare ecco il primo singolo, la opening-track “City Of Angels”, che potete ascoltare qui sotto.

“Time’s Arrow” Tracklist:

1. City Of Angels

2. Faces

3. Misery Remember Me

4. Flight From Angkor

5. We Never Went Away

6. The Night

7. The Dreamers

8. Sargasso Sea

9. California

10. Time’s Arrow