“STRANGE DANCE” E’ IL NUOVO DISCO DI PHILIP SELWAY BATTERISTA DEI RADIOHEAD

Philip Selway ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album “Strange Dance”, in uscita il 24 febbraio via Bella Union e disponibile per il pre-order qui.

Per accompagnare l’annuncio, Selway ha condiviso un visualizer per la traccia principale “Check For Signs Of Life”:

Quando Philip Selway ha chiesto ad alcuni dei suoi musicisti preferiti di suonare nel suo terzo disco solista, ha detto che se lo immaginava come un disco di Carole King se lei avesse collaborato con la pionieristica compositrice elettronica Daphne Oram e lui alla batteria. Non c’è da stupirsi che siano stati tutti convinti, così è iniziato l’incontro di un numero straordinario di persone di talento, tra cui Hannah Peel, Adrian Utley, Quinta, Marta Salogni, Valentina Magaletti e Laura Moody.

Alla base di questa straordinaria unione di voci musicali ci sono 10 canzoni scritte da Selway a casa con pianoforte e chitarra, che lo mostrano all’apice delle sue capacità di autore.

La portata del disco è stata molto importante per me, fin dall’inizio…, dice Selway in merito al disco.

Volevo che il suono fosse ampio e alto, ma che in qualche modo si avvolgesse intorno a questa voce intima che ne costituisce il cuore. Questo effetto cinematografico ha senso se si considera il lavoro creativo più recente di Selway, che ha scritto colonne sonore per la Rambert Dance Company e colonne sonore per i film “Let Me Go” e “Carmilla”.

“Strange Dance” tracklist

1. Little Things

2. What Keeps You Awake At Night

3. Check For Signs Of Life

4. Picking Up Pieces

5. The Other Side

6. Strange Dance

7. Make It Go Away

8. The Heart Of It All

9. Salt Air

10. There’ll Be Better Days

Credit Foto: Phil Sharp