THE WAEVE DI GRAHAM COXON CONDIVIDONO IL SINGOLO “DROWNING” ESTRATTO DAL LORO PRIMO LP

Il prossimo 3 febbraio, via Transgressive Records, The Weave, il nuovo progetto di Graham Coxon e Rose Elinor Dougall, pubblicheranno il loro omonimo album d’esordio.

Prodotto da The WAEVE e James Ford (Arctic Monkeys, Florence & The Machine, Foals, HAIM) e registrato a Londra all’inizio di quest’anno, “The WAEVE” è una raccolta di 10 nuovi brani. Le note stampa ci dicono che l’unione delle forze creative in The WAEVE ha dato al duo l’opportunità di spingersi oltre la propria comfort zone strumentale. Molti brani vedono Graham al sassofono, uno dei primi strumenti che ha suonato da giovane musicista negli anni Ottanta.

Ora il gruppo inglese condivide un nuovo singolo, “Drowning” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“”Drowning” è una delle canzoni più serpeggianti e cinematografiche dell’album”, dicono The WAEVE. “La canzone tocca i temi del lasciarsi sommergere da forze che non si possono negare, sia in campo sentimentale che nella vita in generale, del cedere al delizioso rischio del fallimento totale e dell’oblio, nonostante il proprio giudizio…”.

“Il testo nasce da due prospettive diverse, con la voce di Rose che inizia come un mezzo segreto intimo, che poi si espande in archi svettanti”, aggiungono. “Alla fine sentiamo il ritornello di Graham, che acconsente alle crescenti maree di intensità e all’accettazione di un destino condiviso: “Hold on to me as the waters rise. Drowning again”…”.

