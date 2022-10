AMBER ARCADES ANNUNCIA IL TERZO LP PER FEBBRAIO. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “JUST LIKE ME”

A quasi quattro anni e mezzo di distanza dal suo sophomore, “European Heartbreaks“, Amber Arcades è pronta per ritornare con un nuovo LP, “Barefoot On Diamond Road” (pre-order), in uscita il prossimo 10 febbraio via Fire Records.

Dice Annelotte De Graaf: “C’è una chiara distinzione rispetto al mio ultimo disco, ‘European Heartbreak’, che aveva una narrazione completa. Questo disco è completamente l’opposto”.

“Barefoot On Diamond Road” è l’antidoto al crepacuore.

Poi aggiunge: “È un album che parla più di ciò che stava accadendo nella mia vita, scavando nelle emozioni e nelle osservazioni”.

La musicista originaria di Utrecht, ma ora di stanza ad Amsterdam spiega: “Questo disco rivela davvero parti di me e del mio rapporto con l’essere musicista e il fare musica. È come una resa dei conti, più sul momento, rendendosi conto di quanto sia importante fare le cose per le giuste ragioni e di come questo possa cambiare il tuo processo in uno che abbraccia ciò che esiste, incluso te stesso”.

L’olandese inoltre condivide un primo singolo, “Just Like Me”, che potete ascoltare qui sotto.

“Ho scritto questa canzone quando mi ero appena trasferita ad Amsterdam. Era una sequenza di estremi: vivevamo in pieno centro, all’inizio non potevamo uscire di casa senza trovarci in mezzo a un’enorme folla di persone, poi da un giorno all’altro sembrava una città fantasma apocalittica. La canzone parla della tensione tra l’unione e la solitudine che si crea vivendo in un ambiente urbano. Il bisogno di entrambe le cose, ma spesso non si è soddisfatti di nessuna delle due”, dice Amber Arcades.

“Barefoot On Diamond Road” Tracklist:

1. Diamond Road

2. Odd To Even

3. Contain

4. Water Stains

5. Life Is Coming Home

6. Through

7. True Love

8. Just Like Me

9. I’m Not There

10. You Could Never Let Me Down