DIAMO IL BENTORNATO AGLI HUNDRED REASONS: NUOVO ALBUM IN ARRIVO DOPO 15 ANNI. “GLORIOUS SUNSET” E’ IL NUOVO SINGOLO

Gli Hundred Reasons hanno annunciato il loro primo album dopo 15 anni. “Glorious Sunset” uscirà il 24 febbraio 2023 via SO Recordings. Il singolo apripista è proprio la title track.

A quanto ci dicono le note stampa, l’impulso creativo sembra non aver mai abbandonato la band composta da Colin Doran (voce), Larry Hibbitt (chitarra, voce), Andy Gilmour (basso) e Andy Bews (batteria) e le loro prime session insieme non hanno lavorato sul tentativo di catturare la magia dei loro precedenti quattro album in studio o di affrontare le questioni in sospeso, quanto piuttosto la soddisfazione di un crescente desiderio di essere ancora una volta creativi insieme.

“Glorious Sunset” sarà una raccolta viva, eccitante e fresca, decisamente Hundred Reasons e piena di energia. Il cantante Colin Doran racconta della prima session di scrittura: “Sono venuto via da quella session non solo sentendomi più vicino agli altri ragazzi, non avendoli visti per un po’ di tempo, ma pensando che la musica fosse fantastica. Ci siamo guardati l’un l’altro e abbiamo capito che si poteva fare“.

A proposito del singolo, Colin prosegue: “Quando abbiamo ricominciato a scrivere, era davvero importante che non tornassimo al materiale che era stato tagliato in precedenza. Doveva essere tutto completamente nuovo. Abbiamo iniziato a scrivere poco prima di Covid e ci siamo riuniti sporadicamente quando potevamo per scrivere e fare demo, il che non era il nostro modo abituale. Di solito ci trovavamo in una stanza insieme per la maggior parte del tempo, ma questa volta non è stato sempre possibile. Io e Larry scrivevamo, Andy e Larry scrivevano e io mi univo alla sessione più tardi, ma eravamo tutti molto soddisfatti di ciò che veniva fuori. Questo è stato un punto di svolta per tutti, perché se stavamo per pubblicare del materiale nuovo, doveva essere fantastico.”

Tracklist:

1. Glorious Sunset

2. New Glasses

3. It suits You

4. Replicate

5. Done

6. Right There With You

7. Insultiment

8. So So Soon

9. The Old School Way

10. Wave Form