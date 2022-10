GUARDA IL VIDEO DI “BLESS THIS MESS”, IL NUOVO BRANO DI U.S. GIRLS

Si rivede U.S. Girls. “Bless This Mess” segue il suo singolo di luglio “So Typically Now” ed è accompagnato da un video diretto dalla stessa Meghan Remy ed Evan Gordon.

La Remy dice a proposito del video: “Prima dei telefoni cellulari, la videocamera di famiglia era spesso lo strumento usato per catturare performance simili a selfie di sogni ad occhi aperti e insicurezze adolescenziali. Di recente ho riportato alla luce una cassetta VHS che contiene filmati del 1998 con me che canto le mie canzoni preferite del giorno, insieme a quando nel 2000 mi esibisco pubblicamente per la prima volta, oltre a vari altri autovideo che fanno arrossire. Ho deciso di mandare in onda questo filmato estremamente personale. La mia visione del video musicale: la me stessa del 1998 che canta una canzone scritta da me nel 2020“.

L’ultimo album di U.S. Girls è stato “Heavy Light” del 2020. Nel 2021 Meg Remy ha pubblicato il suo primo libro “Begin by Telling”.